В каждом из этих чисел цифры десятков в два раза больше, чем цифра едениц а)135, б)263, ??)753, г)424, д)124
Математика
В каждом из этих чисел цифры десятков в два раза больше, чем цифра едениц а)135, б)263, ??)753, г)424, д)124
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б. 263. 6—цифра обозначающая десятки, в 2 раза > 3—цифры обозначающей единицы.
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