В каждом из этих чисел цифры десятков в два раза больше, чем цифра едениц а)135, б)263, ??)753, г)424, д)124

Математика

В каждом из этих чисел цифры десятков в два раза больше, чем цифра едениц а)135, б)263, ??)753, г)424, д)124

Автор: Гость