Можете мне помочь по логике

Другие предметы
Можете мне помочь по логике
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется туда надо вставить число 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как пишется слово как(бы)?
Ответить
Русский язык
Составь из слов пословицу. С чем сравнивается значение слова? Слова,пустые,что,без,орех,ядра.
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста очень срочно 27m3+n3
Ответить
Математика
Вырази в тоннах. 120ц= ,386000кг= , 3260 ц = ,36000 кг = , 570ц= ,426000000 г =
Ответить
Русский язык
1. Час добрый! 2.В час по чайной ложке. 3. По горячим следам. 4. Ходячая инцеклопедия. 5. Слегким паром! 6. На скорую руку. Подчеркните фразеалогиз...
Ответить