Вырази в тоннах. 120ц= ,386000кг= , 3260 ц = ,36000 кг = , 570ц= ,426000000 г =
Математика
Вырази в тоннах. 120ц= ,386000кг= , 3260 ц = ,36000 кг = , 570ц= ,426000000 г =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12т,386т,326т,36т,57т,426т.
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