В какой части материка Северная Америка расположено большинство озер (перечислить), какое происхождение имеют их котловины?
География
В какой части материка Северная Америка расположено большинство озер (перечислить), какое происхождение имеют их котловины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В северной и западной частях. В западной части материка находятся Великие озёра ( Верхнее, Мичиган, Гурон, Онтарио, Эри) имеют тектоническое и ледниковое происхождения. В северной части: оз. Виннипег, Бол. Невольничье озеро, Большое Медвежье озеро и т.д.. В основном имеют ледниковое происхождение.
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