В какой части материка Северная Америка расположено большинство озер (перечислить), какое происхождение имеют их котловины?

Гость: Гость:

В северной и западной частях. В западной части материка находятся Великие озёра ( Верхнее, Мичиган, Гурон, Онтарио, Эри) имеют тектоническое и ледниковое происхождения. В северной части: оз. Виннипег, Бол. Невольничье озеро, Большое Медвежье озеро и т.д.. В основном имеют ледниковое происхождение.