Какой звук учит произносить скороговорка Л.Ульяницкой?Подчеркни букву,которая обозначают этот звук. Дал Макар Роману карамельку,а Роман Макару карандаш.
Русский язык
Какой звук учит произносить скороговорка Л.Ульяницкой?Подчеркни букву,которая обозначают этот звук. Дал Макар Роману карамельку,а Роман Макару карандаш.
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Гость:
Скороговорка учит произносить звук Р. Буква Р
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