Выпиши слово которое подчиняется правилу чу-щу пиши с буквой У В последней строчк?? найди и выпиши родственные слова. Выдели корень.

Русский язык
Выпиши слово которое подчиняется правилу чу-щу пиши с буквой У В последней строчк?? найди и выпиши родственные слова. Выдели корень.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А откуда найти и выписать
Не нашли ответ?
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