Выпиши слово которое подчиняется правилу чу-щу пиши с буквой У В последней строчк?? найди и выпиши родственные слова. Выдели корень.

Русский язык

Выпиши слово которое подчиняется правилу чу-щу пиши с буквой У В последней строчк?? найди и выпиши родственные слова. Выдели корень.

Автор: Гость