Выпиши слово которое подчиняется правилу чу-щу пиши с буквой У В последней строчк?? найди и выпиши родственные слова. Выдели корень.
Русский язык
Выпиши слово которое подчиняется правилу чу-щу пиши с буквой У В последней строчк?? найди и выпиши родственные слова. Выдели корень.
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А откуда найти и выписать
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