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Поставлю 33 балла!!!!!
Математика
Поставлю 33 балла!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
74:9=8 (ост. 2) 65:9=7(ост.2) 85:9=9(ост. 4)
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