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Решите уравнения: 125.76-(х-13.2)=120.36
Математика
Решите уравнения: 125.76-(х-13.2)=120.36
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
125,76-х+13,2=120,36 -х=-18,6 х=18,6
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