230*(96+8901:43):115*32 (по действиям плиз)
Математика
230*(96+8901:43):115*32 (по действиям плиз)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8901:43=207 2)207+96=303 3)230*303=69690 4)69690:115=606 5)606*32=18.9375
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