У путешественников есть консервы для супа 3 видов:из курицы с рисом,из говядины с вермишелью и из свенины с горохом. Еще есть 4 вида крупы для каши на второе:гречка,пшено,овсянка и перловка.На третье они могут сварить:компот и...

Математика

У путешественников есть консервы для супа 3 видов:из курицы с рисом,из говядины с вермишелью и из свенины с горохом. Еще есть 4 вида крупы для каши на второе:гречка,пшено,овсянка и перловка.На третье они могут сварить:компот из яблок,компот из черники ,заварить чай из брусничных листьев. Сколько дней они могут готовить обед из трех блюд так,чтобы ни в один из этих дней обед не повторялся?

Автор: Гость