У путешественников есть консервы для супа 3 видов:из курицы с рисом,из говядины с вермишелью и из свенины с горохом. Еще есть 4 вида крупы для каши на второе:гречка,пшено,овсянка и перловка.На третье они могут сварить:компот и...

Математика
У путешественников есть консервы для супа 3 видов:из курицы с рисом,из говядины с вермишелью и из свенины с горохом. Еще есть 4 вида крупы для каши на второе:гречка,пшено,овсянка и перловка.На третье они могут сварить:компот из яблок,компот из черники ,заварить чай из брусничных листьев. Сколько дней они могут готовить обед из трех блюд так,чтобы ни в один из этих дней обед не повторялся?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 дня так как в первый например  суп из курицы с рисом   а на второе  гречка  на третье компот и так три дня разные блюда 
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