Для выплавки некоторого количества стали требуется 3 ч 30 мин, Сталевар-новатор решил снизить это время на 1 ч 15 мин. Сколько времени потребовалось на выплавку стали если сталевар сумел снизить это время ещё на 20 мин против о...

Математика

Для выплавки некоторого количества стали требуется 3 ч 30 мин, Сталевар-новатор решил снизить это время на 1 ч 15 мин. Сколько времени потребовалось на выплавку стали если сталевар сумел снизить это время ещё на 20 мин против обещанного [MishaKing]

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