Для выплавки некоторого количества стали требуется 3 ч 30 мин, Сталевар-новатор решил снизить это время на 1 ч 15 мин. Сколько времени потребовалось на выплавку стали если сталевар сумел снизить это время ещё на 20 мин против о...

Математика
Для выплавки некоторого количества стали требуется 3 ч 30 мин, Сталевар-новатор решил снизить это время на 1 ч 15 мин. Сколько времени потребовалось на выплавку стали если сталевар сумел снизить это время ещё на 20 мин против обещанного [MishaKing]
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3ч30м=210м,1ч15м=75м ,значит  210-(75+20)=115м=1ч20м
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