Помогите пожалуйста!!!!Надо составить предложения по смыслу.Сделайте пожалуйста!!!!
Английский язык
Помогите пожалуйста!!!!Надо составить предложения по смыслу.Сделайте пожалуйста!!!!
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Гость:
Самое главное - все внимательно сверь. а так все должно быть правильно
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