Какая из величин меньше 25см 1)2дм 2)1м 3)2дм 5см 4)30см
Математика
Какая из величин меньше 25см 1)2дм 2)1м 3)2дм 5см 4)30см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
какая из величин меньше 25см 1)2дм 2)1м 3)2дм 5см 4)30см ответ:2 дм
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