Для приготовления одной порции кофе берут 10 грамм молотого кофе , 5 грамм сахара и 50 куб.см сливок . Какова цена порции кофе,если 500грамм молотого кофе стоит 150 рублей,цена сахара 28 руб\кг, а 1000 куб.см сливок-22 рубля
Математика
Для приготовления одной порции кофе берут 10 грамм молотого кофе , 5 грамм сахара и 50 куб.см сливок . Какова цена порции кофе,если 500грамм молотого кофе стоит 150 рублей,цена сахара 28 руб\кг, а 1000 куб.см сливок-22 рубля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)150/500=0.3(р)- за грамм кофе2)0.3*10=3(р)-за 10 грамм кофедальше пишет что 1 кг= 1000 гр3)28/1000=0.028(р)-за грамм сахара 4)0.028*5=0.14 (р)-за 5 грамм сахара5)22/1000=0.022(р)-за 1 см.куб. сливок6)0.022*50=1.1(р)-за 50 см.куб. сливок7)3+0.14+1.1= 4.24(р) - за одну порцию кофеОтвет: 4.24 рубля за одну порцию кофе
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