Для приготовления одной порции кофе берут 10 грамм молотого кофе , 5 грамм сахара и 50 куб.см сливок . Какова цена порции кофе,если 500грамм молотого кофе стоит 150 рублей,цена сахара 28 руб\кг, а 1000 куб.см сливок-22 рубля

Математика

Для приготовления одной порции кофе берут 10 грамм молотого кофе , 5 грамм сахара и 50 куб.см сливок . Какова цена порции кофе,если 500грамм молотого кофе стоит 150 рублей,цена сахара 28 руб\кг, а 1000 куб.см сливок-22 рубля

Автор: Гость