Скорость моторной лодки в стоячей воде 18,4 км/ч.Найдите скорость лодки по течению речки если его скорость против течения 16,2 км /ч

Математика

Скорость моторной лодки в стоячей воде 18,4 км/ч.Найдите скорость лодки по течению речки если его скорость против течения 16,2 км /ч

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