Скорость моторной лодки в стоячей воде 18,4 км/ч.Найдите скорость лодки по течению речки если его скорость против течения 16,2 км /ч
Математика
Скорость моторной лодки в стоячей воде 18,4 км/ч.Найдите скорость лодки по течению речки если его скорость против течения 16,2 км /ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18,4-16,2=2,2( км/ч ) - скорость течения воды 2) 18,4+2,2=20,6( км/ч ) - скорость по течению
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