Вычислите б)10+(-7)+(-6) г)-10+19+(-10) е)-20+(-4)+9

Математика
Вычислите б)10+(-7)+(-6) г)-10+19+(-10) е)-20+(-4)+9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)=(-3), г)=(-1), е)=(-15). Вот и всё.
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