Помогите с реакцией CH4+ .............=CH3Cl
Химия
Помогите с реакцией CH4+ .............=CH3Cl
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH4 + Cl2 = CH3Cl + HCl
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