1)Реши задачу. В саду росли 138 роз, 90 гвоздик, а лилий в 3 раза больше, чем гладиолусов. Когда половину цветов увезли, в саду осталось 270. Сколько лилий было в саду? 2)Составь задачу с другим сюжетом, но с похожим решением.

Математика
1)Реши задачу. В саду росли 138 роз, 90 гвоздик, а лилий в 3 раза больше, чем гладиолусов. Когда половину цветов увезли, в саду осталось 270. Сколько лилий было в саду? 2)Составь задачу с другим сюжетом, но с похожим решением.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)270•2=540 цветов - было всего в саду 2)138+90=228 цветов- было роз и гвоздик 3)540-228=312 цветов - были лилии и гладиолусы 4)312:4=78 цветов -  гладиолусов 5)78•3=234 - лилии росло в садуОтвет:  234 лилии.

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