1)Реши задачу. В саду росли 138 роз, 90 гвоздик, а лилий в 3 раза больше, чем гладиолусов. Когда половину цветов увезли, в саду осталось 270. Сколько лилий было в саду? 2)Составь задачу с другим сюжетом, но с похожим решением.

Математика

1)Реши задачу. В саду росли 138 роз, 90 гвоздик, а лилий в 3 раза больше, чем гладиолусов. Когда половину цветов увезли, в саду осталось 270. Сколько лилий было в саду? 2)Составь задачу с другим сюжетом, но с похожим решением.

Автор: Гость