1. Час добрый! 2.В час по чайной ложке. 3. По горячим следам. 4. Ходячая инцеклопедия. 5. Слегким паром! 6. На скорую руку. Подчеркните фразеалогизм со значением "человек у которого можно узнать ответ на любой вопрос". Укажите ...
Русский язык
1. Час добрый! 2.В час по чайной ложке. 3. По горячим следам. 4. Ходячая инцеклопедия. 5. Слегким паром! 6. На скорую руку. Подчеркните фразеалогизм со значением "человек у которого можно узнать ответ на любой вопрос". Укажите падеж слов: чайной, горячим, легким, скорую. Составте и запишите предложение с любым из фразеалогизмов.
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