Решите уравнение (x+3)^2-x^2=33 (x+12)^2=x(x+8)
Алгебра
Решите уравнение (x+3)^2-x^2=33 (x+12)^2=x(x+8)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x^2+6x+9-x^2=33 6x=24 x=4 ОТВЕТ: 4 2) х^2+24х+144=х^2+8х Х^2+24х+144-х^2-8х=0 16х=-144 Х=-9 ОТВЕТ: -9
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