Вычислите площадь прямоугольника ширина которого равна 7 см а длина 6 см
Математика
Вычислите площадь прямоугольника ширина которого равна 7 см а длина 6 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7*6=42см в квадрате - площадь прямоугольника
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