Составьте рассказ от имени мальчика или девочки посетивших древнюю Александрию . Включите в рассказ описание маяка гавани улиц музея
История
Составьте рассказ от имени мальчика или девочки посетивших древнюю Александрию . Включите в рассказ описание маяка гавани улиц музея
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ посещения древней александрии
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