Составьте рассказ от имени мальчика или девочки посетивших древнюю Александрию . Включите в рассказ описание маяка гавани улиц музея

История

Составьте рассказ от имени мальчика или девочки посетивших древнюю Александрию . Включите в рассказ описание маяка гавани улиц музея

Автор: Гость