Определите способ образования слова голубизна?

Русский язык
Определите способ образования слова голубизна?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорее всего бессуфиксный способ словообразования. Голубой, в основе корень "голуб"
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