Сочинение на тему " Мой кумир"
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Сочинение на тему " Мой кумир"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый человек равняется на того ,кого считает лучше себя.Кто ровняется на родителей,родственников и близких,кто-то на друзей.А я равняюсь на самого могучего (на мой взгляд ) боксера Костя Дзю. Всю жизнь увлекалась его биографией,семьей,личной жизнью.Из интернет источников знаю ,что хоть он и звезда ,но ведет себя при общении, как молодой начинающий спортсмен,нечего не добившийся в своей спортивной карьере.Я конечно занимаюсь другим видом спорта,но надеюсь,что мне когда нибудь удасться взлететь на такие высоты!
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