Сочинение на тему " Мой кумир"

Гость: Гость:

Каждый человек равняется на того ,кого считает лучше себя.Кто ровняется на родителей,родственников и близких,кто-то на друзей.А я равняюсь на самого могучего (на мой взгляд ) боксера Костя Дзю. Всю жизнь увлекалась его биографией,семьей,личной жизнью.Из интернет источников знаю ,что хоть он и звезда ,но ведет себя при общении, как молодой начинающий спортсмен,нечего не добившийся в своей спортивной карьере.Я конечно занимаюсь другим видом спорта,но надеюсь,что мне когда нибудь удасться взлететь на такие высоты!