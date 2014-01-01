Люди хелп плииз! 1)Веревочку длины 1 и веревочку длины 2 разделили на несколько ча??тей каждую. все части оказались равными по длине. Сколько могло получиться частей? А) 2014 Б)2015 В)2016 Г) 2017 Д)2018 2)лена возвела натур...
Математика
Люди хелп плииз! 1)Веревочку длины 1 и веревочку длины 2 разделили на несколько ча??тей каждую. все части оказались равными по длине. Сколько могло получиться частей? А) 2014 Б)2015 В)2016 Г) 2017 Д)2018 2)лена возвела натуральное число N в квадрат и сложила кол-во цифр в числе N с кол-вом цифр в числе N в квадрате. Какой результат у нее НЕ МОГ получиться? А)98 б)99 в)100 г)101 д)102
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассмотрим сначала числа со старшим разрядом единиц (в обратном порядке): сумма количества цифр: 1 + 2 = 3 , количество цифр у квадрата числа вдвое больше количества цифр исходного числа. искомая сумма: 1 + 2 = 3 , количество цифр у квадрата числа всё так же вдвое больше количества цифр исходного. искомая сумма: 1 + 1 = 2 , количество цифр у квадрата равно количеству цифр исходного. искомая сумма: 1 + 1 = 2 , количество у квадрата равно количеству цифр исходного. Теперь переходим к старшему разряду десятков (в обратном порядке): сумма: 2 + 4 = 6 , количество цифр у квадрата вдвое больше количества цифр исходного. сумма: 2 + 4 = 6 , цифр у квадрата всё так же вдвое больше количества цифр исходного. сумма: 2 + 3 = 5 , цифр у квадрата числа: 3 = 4–1 . сумма: 2 + 3 = 5 , цифр у квадрата: 3 = 4–1 . Далее переходим к старшему разряду сотен (в обратном порядке): сумма: 3 + 6 = 9 , цифр у квадрата вдвое больше. сумма: 3 + 6 = 9 , цифр у квадрата вдвое больше. сумма: 3 + 5 = 8 , цифр у квадрата числа: 5 = 3*2–1 . сумма: 3 + 5 = 8 , цифр у квадрата числа: 5 = 3*2–1 . Ну и ещё переходим к старшему разряду тысяч (в обратном порядке): сумма: 4 + 8 = 12 , у квадрата вдвое больше. сумма: 4 + 8 = 12 , у квадрата вдвое больше. сумма: 4 + 7 = 11 , цифр у квадрата: 7 = 4*2–1 . сумма: 4 + 7 = 11 , цифр у квадрата: 7 = 4*2–1 . А теперь всё обобщим на самый общий случай. Если бы число записывалось единицей с R нолями, то его квадрат содержал бы уже 2R нолей, при этом в исходном числе было бы (R+1) цифр, а в квадрате числа – (2R+1) цифр. Пусть у нас старший разряд таков, что во всём числе только R цифр, рассмотрим всё, как обычно в обратном порядке: ( 99999 : : : R цифр : : : 99999 ) – это число на единицу меньше, чем число ( 100000 : : : R нулей : : : 00000 ) , в котором (R+1) цифр. квадрат числа [( 99999 : : : R цифр : : : 99999 )] – это число, меньшее, чем число ( 100000 : : : 2R нулей : : : 00000 ) , в котором (2R+1) цифр. Значит, квадрат числа ( 99999 : : : R цифр : : : 99999 ) содержит ровно 2R цифр, а всего само число и его квадрат содержат 3R цифр. в числе ( 400000 : : : (R–1) нулей : : : 00000 ) содержится R цифр. квадрат числа [( 400000 : : : (R–1) нулей : : : 00000 )] = = ( 1600000 : : : (2R–2) нулей : : : 00000 ) содержит 2R цифр, а всего само число и его квадрат содержат 3R цифр. в числе ( 300000 : : : (R–1) нулей : : : 00000 ) содержится R цифр. квадрат числа [( 300000 : : : (R–1) нулей : : : 00000 )] = = ( 900000 : : : (2R–2) нулей : : : 00000 ) содержит (2R–1) цифр, а всего само число и его квадрат содержат (3R–1) цифр. в числе ( 100000 : : : (R–1) нулей : : : 00000 ) содержится R цифр. квадрат числа [( 100000 : : : (R–1) нулей : : : 00000 )] = = ( 100000 : : : (2R–2) нулей : : : 00000 ) содержит (2R–1) цифр, а всего само число и его квадрат содержат (3R–1) цифр. И так будет для любого R R = 1 : : : сумма: 3R = 3 или (3R–1) = 2 . R = 2 : : : сумма: 3R = 6 или (3R–1) = 5 . R = 3 : : : сумма: 3R = 9 или (3R–1) = 8 . R = 4 : : : сумма: 3R = 12 или (3R–1) = 11 . R = 5 : : : сумма: 3R = 15 или (3R–1) = 14 . . . . R = 32 : : : сумма: 3R = 96 или (3R–1) = 95 . R = 33 : : : сумма: 3R = 99 или (3R–1) = 98 . R = 34 : : : сумма: 3R = 102 или (3R–1) = 101 . R = 35 : : : сумма: 3R = 105 или (3R–1) = 104 . ... и т.д и т.п. ... Как легко видеть, в этой последовательности: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15 .... 95, 96, 98, 99, 101, 102, 104, 105 .... пропущены определённые числа. Пропущенные числа: 1, 4, 7, 10, 13, 16 .... 94, 97, 100, 103, 106 .... подчиняются закону (3R+1). В самом деле, между предыдущим и последующим значениями, кратными трём, всегда содержатся два целые числа, а искомой суммой, помимо 3R, может быть только одно из них: (3R–1) . Поэтому, значения, подчиняющиеся закону (3R+1) не могут быть искомым результатом. Так, например, число 99 – кратно трём ( 99 = 3*33 ), а значит, число 100 = 3*33+1 никак не могло бы оказаться в расчётах Лены. О т в е т : у Лены не могли получиться результаты, подчиняющиеся закону (3R+1) , где R – какое угодно целое число. ну и, конечно, все результаты Лены могут быть только положительными, поскольку это количества, т.е. натуральные величины. в частности, у неё не могло получиться число 100.
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