Какие можно придумать 10 предложений с корнями клан/клон, зар/зор, лаг/лож

Гость: Гость:

1.Я наклонился к воде и увидел своё отражение. 2.Кланяться в ноги царю приказали. 3.Зарница на востоке пылала ярким светом. 4.Обзор нашего города занял не больше получаса. 5.Поклонись матери своей. 6.Положите учебник на стол,пожалуйста. 7.Пионерская зорька в лагере начиналась с построения детей. 8.Зарево поднималось всё в лесу. 9.Начинаем наклоны вперед. 10.Ложился на поля туман.