Какие памятники сохранились со времён екатирины великой
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Какие памятники сохранились со времён екатирины великой
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Городская усадьба Лопухиных. Церковь Успения на Могильцах Леграна, Церковь Троицы. На Арбате - Дом военного суда. На улице Фрунзе - жилой дом. Церковь Иоанна Богослова на Бронной . Городская усадьба Татищева, Демидовых. Жилой дом в Лялином пер. Церковь Успения.
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