Какие памятники сохранились со времён екатирины великой

Гость: Гость:

Городская усадьба Лопухиных. Церковь Успения на Могильцах Леграна, Церковь Троицы. На Арбате - Дом военного суда. На улице Фрунзе - жилой дом. Церковь Иоанна Богослова на Бронной . Городская усадьба Татищева, Демидовых. Жилой дом в Лялином пер. Церковь Успения.