ЗАМЕНИТЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ СЛОЖНОСОКРАЩЁННЫМИ СЛОВАМИ И ЗАПИШИТЕ ИХ. ИСПОЛЬЗУЯ СЛО??НОСОКРАЩЁННЫМИ СЛОВАМИ, СОСТАВЬТЕ 4 СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 1)МЕДИЦИНСКАЯ ( КОМИССИЯ, СЕСТРА, ПОМОЩЬ,РАБОТНИК,ИНСТИТУТ,ПЕРСОНАЛ,ПУНКТ) 2) ГОСУДАРСТВЕ...

Русский язык
ЗАМЕНИТЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ СЛОЖНОСОКРАЩЁННЫМИ СЛОВАМИ И ЗАПИШИТЕ ИХ. ИСПОЛЬЗУЯ СЛО??НОСОКРАЩЁННЫМИ СЛОВАМИ, СОСТАВЬТЕ 4 СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 1)МЕДИЦИНСКАЯ ( КОМИССИЯ, СЕСТРА, ПОМОЩЬ,РАБОТНИК,ИНСТИТУТ,ПЕРСОНАЛ,ПУНКТ) 2) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ( ЭКЗАМЕН, УЧРЕЖДЕНИЕ, АППАРАТ, ФОНД, ПРЕМИЯ)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медкомиссия, медсестра,медпомощь,медработник,мединститут,медперсонал,медпункт. Госэкзамен,госучереждение,госаппарат,госфонд,госпремия. Предложения немогу придумать
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