Помогите плиз (задание из огэ)
Математика
Помогите плиз (задание из огэ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26,68=(6.67 * 10^-11 * 2 * 10^8 * m)/25 26,68=0.0005336*m m= 50 000кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Велосипедист проехал за час 12 километров какое расстояние он проедет с той же ско??остью за 4 часа за 14 часов
Английский язык
Вставьте пропущенные слова/словосочетания: 1.How much is this pair of jeans? How much cost? 2.This town has got some beautiful monuments. T...
Математика
За минуту Автомобиль проехал 2 километров до коростеня он проедет за час Чему равна скорость автомобиля выраженное в километрах в час