Составить из слова монета другое слово

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Составить из слова монета другое слово
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Монетная(улица), монера.
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