Сочинение на тему "Последствия Берлинского конгресса с точки зрения болгарина.се??ба.румвна и т.д"

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Балканских народов. Во второй половине ХIХ века положение на Востоке обострилось. Вместе с тем, на Балканах сходились интересы не только славянских народов, Турции и Росси, но и всех крупных европейских государств. Поэтому конфликт 1877-1878 гг. привлек внимание Англии, Франции, Германии, Австро-Венгрии и других стран. Прелиминарный мирный договор, подписанный Турцией в Сан-Стефано, не устроил Англию и Австрию, которые не соглашались на чувствительное ослабление Турции, и желали извлечь из обстоятельств свою пользу. Посредничество Германии привело к тому, что новый конфликт был предупрежден европейским конгрессом в Берлине. Однако предложенный германским канцлеромБисмарком конгресс был направлен не в пользу России. Под давлением всей европейской дипломатии представители России должны были согласиться на изменение условий мира, выработанных в Сан-Стефано. Берлинский конгресс, вызвавший глубокое недовольство всего русского общества, наряду с этим имел определенное международное значение. Развитие международного права во второй половинеХIХ века происходило в ту эпоху, когда мир вступал в период империализма, и это не могло не сказаться и на основных тенденциях, пронизывающих международное право в то время. С одной стороны, наблюдались интеграционные процессы в международной жизни, которые нашли свое воплощение в целом ряде многосторонних соглашений. С другой стороны, вырисовывались тенденции к колониализму и милитаризму, что проявилось и на Берлинском конгрессе 1878 г.