История России 6класс параграф 13 таблица Е. В.Пчелов

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АСТРАХАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - 1705 ГОД: ПРИЧИНЫ: ЦАРЬ ИЗДАЛ УКАЗ ОБ ОБРЕЗАНИИ БОРОД И ПЛАТЬЕВ участники: русские, персы, армяне ( стрельцы, купцы ) результат: восстание подавлено. ВОСТАНИЕ К. А. БУЛАВИНА - 1707 ГОД: причины: экспедиция по розыску беглых крестьян участники: козаки, украинцы, тамбовцы, булавинцы результат: восстание подавлено. БАШКИРСОКЕ ВОССТАНИЕ ( 1705 - 1711 ГОДЫ ): причины: прибытие в Уфу царсикх чиновников ( для сбора налогов и призыва на военную службу ) участники: башкирцы, мусульмане результат: восстание подавлено. РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ - 1716 ГОД: причины: для старообрядцев установили подати в двойном размере участники: старообрядцы результат: высступления продолжались ещё долгое время значение: самосожжение старообрядцев. ВЫСТУПЛЕНИЕ РАБОЧИХ ЛЮДЕЙ - 1720 И 1722 ГОДЫ: причины: нечеловеческие условия труда, многомесячный отрыв от своих семей участники: работные люди результат: выступления продолжались долгое время значение: царь издал указ: "Содержать работы порядочно. Устанавливать справедливые нормы".