Помогите плиз585 плиз

Математика
Помогите плиз585 плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 685+ 376=1061 2) 368-195=173 3) 873+119=982 4) 605-470=130
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