Помогите подобрать к глаголам местоимения 3 но лица единственного и множественно??о числа в требуемой надежной форме. Укажи падеж местоимений,Подчеркни программу. Образец.Встречался(с кем?) с ним,с ней,с ними........... Спросил...
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Помогите подобрать к глаголам местоимения 3 но лица единственного и множественно??о числа в требуемой надежной форме. Укажи падеж местоимений,Подчеркни программу. Образец.Встречался(с кем?) с ним,с ней,с ними........... Спросил(у кого?)......Беседовал(с кем?)......Подошел(к кому?).....Спрашивал(о ком?)....всматривался(в КОГО?) ....Стоял(за кем?)...... Почему среди словосочетаний нет указания на вопрос кто?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Встречался(с кем?) с ним,с ней,с ними(Т.п.) Спросил(у кого?)у неё,у него,у них.(Р.п.) Беседовал(с кем?)с ней,с ним,с ними.(Т.п.) Подошел(к кому?)к ней,к нему,к ним.(Д.п.) Спрашивал(о ком?)о ней,о нём,о них.(П.п.) Всматривался(в КОГО?) в неё,в него,в них.(В.п.) Стоял(за кем?)за ней,за ним,за ними. (Т.п.) На вопрос кто? отвечают местоимения в Именительном падеже(Я,МЫ,Ты,Вы,Он,Она,Они),такие местоимения являются подлежащими и входят в грамматическую основу предложения, с ними нельзя образовать словосочетания.
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