Помогите подобрать к глаголам местоимения 3 но лица единственного и множественно??о числа в требуемой надежной форме. Укажи падеж местоимений,Подчеркни программу. Образец.Встречался(с кем?) с ним,с ней,с ними........... Спросил...

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Помогите подобрать к глаголам местоимения 3 но лица единственного и множественно??о числа в требуемой надежной форме. Укажи падеж местоимений,Подчеркни программу. Образец.Встречался(с кем?) с ним,с ней,с ними........... Спросил(у кого?)......Беседовал(с кем?)......Подошел(к кому?).....Спрашивал(о ком?)....всматривался(в КОГО?) ....Стоял(за кем?)...... Почему среди словосочетаний нет указания на вопрос кто?

Автор: Гость