Помогите помогите пожалуйста 2 задание весь плиз

Алгебра
Помогите помогите пожалуйста 2 задание весь плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну нифига Весь Весь сам делай А как решать вот: Пункт 1 В пример возьмем подпункт а) -7,6+х=3  Для решения просто переносим число -7,6 на правую сторону  При переносе знак меняется на противоположный  Т.е. это уже будет не -7,6, а +7,6  Не забывай менять знак, иначе ошибки не избежать  В итоге получится, что х остается слева от знака равенства, а справа 3+7,6 Т.е.   х= 3+7,6  х= 10,6 Это не так сложно В пункте 2: При умножении знаки при переносе не меняются  В пример возьмем подпункт а) -2,5 * х =10 Переносим -2,5 в правую сторону от знака равенства Заметь, в этот раз знак не меняется  НО Т.к. тут умножение, то справа получается  ДЕЛИТЬ на - 2,5 Т.е. х= 10/-2,5  х= - 4 НЕ ЗАБУДЬ МИНУС Это очень серьезная ошибка. Пункт 3 а) 8/х=-16 Опять переносим число 8 в правую сторону Знак не меняем, т.к это деление, а не сложение/вычитание  Так получается  х=(- 16)*8 х=-128 Опять же не забудь минус  Итог При сложении и вычитании ( в этом номере пункт 1) При переносе знаки меняются  При делении и умножении знаки НЕ меняются, В ОТЛИЧИИ ОТ САМОГО ДЕЙСТВИЯ ( умножение меняется на деление и наоборот) Это все Не надейся на то, что тебе кто-то все прорешает, в старших классах  без этой темы ты НИЧЕГО не сможешь решить. И экзамены сдать тем более. Удачи)
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