Помогите помогите пожалуйста 2 задание весь плиз

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Ну нифига Весь Весь сам делай А как решать вот: Пункт 1 В пример возьмем подпункт а) -7,6+х=3 Для решения просто переносим число -7,6 на правую сторону При переносе знак меняется на противоположный Т.е. это уже будет не -7,6, а +7,6 Не забывай менять знак, иначе ошибки не избежать В итоге получится, что х остается слева от знака равенства, а справа 3+7,6 Т.е. х= 3+7,6 х= 10,6 Это не так сложно В пункте 2: При умножении знаки при переносе не меняются В пример возьмем подпункт а) -2,5 * х =10 Переносим -2,5 в правую сторону от знака равенства Заметь, в этот раз знак не меняется НО Т.к. тут умножение, то справа получается ДЕЛИТЬ на - 2,5 Т.е. х= 10/-2,5 х= - 4 НЕ ЗАБУДЬ МИНУС Это очень серьезная ошибка. Пункт 3 а) 8/х=-16 Опять переносим число 8 в правую сторону Знак не меняем, т.к это деление, а не сложение/вычитание Так получается х=(- 16)*8 х=-128 Опять же не забудь минус Итог При сложении и вычитании ( в этом номере пункт 1) При переносе знаки меняются При делении и умножении знаки НЕ меняются, В ОТЛИЧИИ ОТ САМОГО ДЕЙСТВИЯ ( умножение меняется на деление и наоборот) Это все Не надейся на то, что тебе кто-то все прорешает, в старших классах без этой темы ты НИЧЕГО не сможешь решить. И экзамены сдать тем более. Удачи)