Помогите поставить хвостик It is a ball

Английский язык
Помогите поставить хвостик It is a ball
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
It's a ball слишком короткий ответ соре
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