ПОМОГИТЕ ПОЖ!!! М Горький песнь о соколе, актуальность человека змея и человека с??кала

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«Песня о Соколе» - это мудрая притча о смысле жизни. Главные герои произведения представляют собой два противоположных образа жизни, два мировоззрения. Это образы - символы. Сокол овеян ореолом вдохновения, полета, красоты, мечты. Образ Ужа создан по контрасту. Ему не ведомо чувство радости от бескрайнего неба. При характеристике этого образа автор использует яркие определения: «проворный», «свернувшийся в узел». Средством характеристики этого героя служит описание ущелья, в котором он проводит свою жизнь. Оно выглядит темным, сырым, душным. Там пахнет гнилью. А вокруг ущелья огромный яркий мир, о котором Уж даже не подозревает. Свет солнца не проникает ни в его жилище, ни в его душу. Подобное существование бесцветно, уныло и жалко. Уж словно живет в маленьком, замкнутом мирке. Его пугает грозный шум моря, высокие горы, стремительные движения потока. Его бесцельное существование озарило появление Сокола. Он смутил душу спокойного Ужа своими страстными словами. Порывы гордой птицы никогда не были ведомы трусливому Ужу. Он всегда заботился о своих насущных потребностях и никогда не заглядывал в будущее. Оно лежит за гранью его сознания и устремления. Видя, что птица обречена, он сладко «шипит ей в очи».