Помогите пож.!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
Помогите пож.!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) задача 1) 58-28=30(м) уравняли 2) 30/2=15(м) ткани 1 кусок 3)15+28=43(м) ткани 2 кусок
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