Помогите пожалцйста зделать номер 30

Гость: Гость:

Вот держи примерный перевод всего содержимого A: Мм, это был замечательный кофе На это приятно быть здесь, в Брюсселе с вами, Лиза и я не могу ждать, чтобы ходить по магазинам! L: Ах, вы пришли в нужное место, затем Бутики, кондитер, кружевном магазины, антикварные магазины, огромные универмаги вы можете делать покупки до упаду, мой дорогой A: Это здорово! Куда мы идем первый L: Ну, Саблона район полон антикварных магазинов. Вы должны посетить Dewindt, на Лебо страат. У него есть некоторые прекрасные антикварный A: О, Лиза! Ты не пойдешь со мной? L: не могу, я боюсь, но я буду ждать вас в три outsida INNO Drussels на улице Нев. Это Брюсселя самый известный универмаг, и вы можете купить все, от одежды до ювелирных изделий Тане, А: О, это звучит excitingl А как насчет сувениров? Drustiels славится шоколадом и кружевами, не так ли? L: Да, она есть, и Леонидас на Ботерстрат имеет самые dalicious пралине в мире. Мы также можем перейти к F, Rubbreoht в Гранд-Плас. Мы найдем лучшее шнурок есть A: Будет ли у нас достаточно времени? Магазины открыты с девяти до не так ли? Это верно, но это пятница сегодня. Магазины открыты до 3 часов 00 так по пятницам. И есть продажи каждый год в январе и июле A: продажи сейчас? Замечательно! можно найти некоторые сделки L: конечно, вы можете. Не л сказать вам? Брюссель действительно лучшее место для покупателей! б) Вы попросили написать статью для путешествия nagazine о торговых объектах в Брюсселе. Используйте текст в Ex, 6 в качестве модели и диалог в Ex 30а, чтобы написать статью, (00-150 слов). План Введение Пункт 1: название города, типы магазинов в общем Основной корпус S Para 2: имена лучших магазинов, где они, что йо купить там пункт 3 опе Заключение 3AKPblTb