Он смотрел уши,горло,нос и язык и с недоумением покачал головой.\ Вопрос объясните постановку знаков препинания ,выполните синтаксический разбор.
Русский язык
Он смотрел уши,горло,нос и язык и с недоумением покачал головой.\ Вопрос объясните постановку знаков препинания ,выполните синтаксический разбор.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"уши, горло, нос" -однородные дополнения. После слова "язык", должна стоять запятая, так как в предложении при перечислении преред 2-ым "и" ставится запятая.
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