Пожалуйста помогите не могу разобраться надо братишке сделать! Please

Математика
Пожалуйста помогите не могу разобраться надо братишке сделать! Please
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Молодчина" там получается
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