Решите пример 9/16 + 4 целых 2/3 * 9/59

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9/16 + 4 целых 2/3 умножить 9/59 = переводим в неправильную дробь 11/3 умножить на 9/ 5 = сокращаем 9 и 3 = 11/1 умножить на 3/5 = 33/5 = 6 целых 3/5 = 6 целых 3/5 + 9/16 ищем общий знаменатель . Знаменатель равен 80= 6 целых 18/80 + 144/80= 6 целых 18/80 + 1 64/80= 7 целых 82/80= 8 целых 2/80 = 8 целых 1/40