Два муравья выбежали из муравейника в противоположных направлениях.Через некото??ое время расстояние между ними было 14 дм.На каком расстоянии от муравейника в это время находится первый муравей, если второй отбежал от муравейн...
Математика
Два муравья выбежали из муравейника в противоположных направлениях.Через некото??ое время расстояние между ними было 14 дм.На каком расстоянии от муравейника в это время находится первый муравей, если второй отбежал от муравейника на 8 дм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14 - 8 = 6 дм, так как расстояние общее 14, а один отбежал на 8
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