Два муравья выбежали из муравейника в противоположных направлениях.Через некото??ое время расстояние между ними было 14 дм.На каком расстоянии от муравейника в это время находится первый муравей, если второй отбежал от муравейн...

Математика

Два муравья выбежали из муравейника в противоположных направлениях.Через некото??ое время расстояние между ними было 14 дм.На каком расстоянии от муравейника в это время находится первый муравей, если второй отбежал от муравейника на 8 дм?

Автор: Гость