Помогите пожалуйста. Заранее большое спасибо .упр 106надо найти главные члены пред??ожения, второстепенные(дополнение, определение,обстоятельство)
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Помогите пожалуйста. Заранее большое спасибо .упр 106надо найти главные члены пред??ожения, второстепенные(дополнение, определение,обстоятельство)
Ответ(ы) на вопрос:
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1. Обезьяна сидела на дереве. Обезьяна - подлежащее сидела - сказуемое на дереве - обстоятельство 2. Филлипок посмотрел на учителя и заплакал. Филлипок - подлежащее, выраженное именем собственным посмотрел, заплакал - однородные сказуемые на учителя - обстоятельство, дополнение 3. Муравей спустился к ручью. Муравей - подлежащее спустился - сказуемое к ручью - обстоятельство 4. Олень спрятался от охотников в виноградник. Олень - подлежащее спрятался - сказуемое от охотников - дополнение в виноградник - обстоятельство 5. Подавился волк костью. Волк - подлежащее подавился - сказуемое костью - дополнение 6. Сокол поймал зайца. Сокол - подлежащее поймал - сказуемое зайца - дополнение 7. Сын приехал из города к отцу в деревню. Сын - подлежащее Приехал - сказуемое Из города - обстоятельство В деревню - обстоятельство К отцу - дополнение, обстоятельство Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое - подчеркиваются одной и двумя линиями соответственно.
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