Упростить выражение только б

Гость: Гость:

В скобке 1-ю дробь домножаем на b, вторую - на а.Общий знаменатель - 2ав. В скобке в числителе будет 7ав - 3в² +2 а² - 7ав. Преобразуем и сокращаем (2а² - 3в²)/2ав * 4ав/(2а² - 3в²) = 2