Придумайте небольшон сочинение прогулка по риму

История
Придумайте небольшон сочинение прогулка по риму
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стыдно признаться, но за продолжительное время самые разнообразные дороги в Рим меня так и не привели, хотя я очень давно планировал побывать в этом городе. Еще когда мы  путешествовали по Тосканемногие гиды говорили, что Тоскана - она, конечно, жемчужина Италии и все такое, но кто не был в Риме - тот не видел само сердце Италии. Потому что нет другого города на земле, где было бы сосредоточенотакое количество интереснейших и уникальных исторических памятников.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста. Заранее большое спасибо .упр 106надо найти главные члены пред??ожения, второстепенные(дополнение, определение,обстоятельство)
Ответить
Математика
Решите пример 9/16 + 4 целых 2/3 * 9/59
Ответить
Математика
Два муравья выбежали из муравейника в противоположных направлениях.Через некото??ое время расстояние между ними было 14 дм.На каком расстоянии от м...
Ответить
Русский язык
Спряжение глаголов: жить, шуметь.
Ответить
Математика
Вычисли. 3800:20 20800:80 445000:50
Ответить