Придумайте небольшон сочинение прогулка по риму

Гость: Гость:

Стыдно признаться, но за продолжительное время самые разнообразные дороги в Рим меня так и не привели, хотя я очень давно планировал побывать в этом городе. Еще когда мы путешествовали по Тосканемногие гиды говорили, что Тоскана - она, конечно, жемчужина Италии и все такое, но кто не был в Риме - тот не видел само сердце Италии. Потому что нет другого города на земле, где было бы сосредоточенотакое количество интереснейших и уникальных исторических памятников.