Составьте пары из глаголов первого и второго столбиков так, чтобы они называли по??ожие действия, но отвечали на разные вопросы: что делать?-читать, что сделать?- прочитать.

Русский язык

Составьте пары из глаголов первого и второго столбиков так, чтобы они называли по??ожие действия, но отвечали на разные вопросы: что делать?-читать, что сделать?- прочитать.

Автор: Гость