Составьте пары из глаголов первого и второго столбиков так, чтобы они называли по??ожие действия, но отвечали на разные вопросы: что делать?-читать, что сделать?- прочитать.

Русский язык
Составьте пары из глаголов первого и второго столбиков так, чтобы они называли по??ожие действия, но отвечали на разные вопросы: что делать?-читать, что сделать?- прочитать.
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