Составьте пары из глаголов первого и второго столбиков так, чтобы они называли по??ожие действия, но отвечали на разные вопросы: что делать?-читать, что сделать?- прочитать.
Русский язык
Составьте пары из глаголов первого и второго столбиков так, чтобы они называли по??ожие действия, но отвечали на разные вопросы: что делать?-читать, что сделать?- прочитать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рисовать Рисует Гулять Гуляет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста. Заранее большое спасибо .упр 106надо найти главные члены пред??ожения, второстепенные(дополнение, определение,обстоятельство)
Математика
Математика
Два муравья выбежали из муравейника в противоположных направлениях.Через некото??ое время расстояние между ними было 14 дм.На каком расстоянии от м...
Русский язык