Помогите пожалуйста 1-3x=x+1
Математика
Помогите пожалуйста 1-3x=x+1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-3x=x+1 -3x-x=1-1 -4x=0 x=0
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