ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!) 1.Опиши, какие действия с информацией (хранение, передача,обработка...) будут выполнены учеником, если он: А)Учит правило Б) Решает задачу у доски В) Слушает музыку Г)Пишет письмо Д)Переводит текст ...

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!) 1.Опиши, какие действия с информацией (хранение, передача,обработка...) будут выполнены учеником, если он: А)Учит правило Б) Решает задачу у доски В) Слушает музыку Г)Пишет письмо Д)Переводит текст с ин. языка Е)Пишет диктант 2.Опиши, ко или что будет являться источником и приемником информации в ситуациях: А)Андрей собирается переходить перекрёсток, регулируемый светофором Б)Петя беседует с Колей по телефону В)Аня слушает прогноз погоды по радио Г)Женя учит стихотворение Пушкина "Анчар" Д)Света едет в автобусе до остановки "Парк культуры" в незнакомом городе

Автор: Гость