Помогите пожалуйста. .. 2, 4, 5.

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Помогите пожалуйста. .. 2, 4, 5.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 упражнение : can - cannot - can`t                             has got - has not got - hasn`t got                             is - is not - isn`t 4 упражнение : 1) Нis hen can`t fly.                            2) His pig hasn`t got a hat.                            3)His rabbit isn`t grey. 5 упражнение : слова под значком белого квадрата (предметы) - pigs,                            cats, hens, pens, rabbits                            слова под значком белого треугольника с s (глаголы 3                              лица, ед.ч.) - skips, swims, sings, has, sits
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