Помогите пожалуйста. .. 2, 4, 5.
Английский язык
Помогите пожалуйста. .. 2, 4, 5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 упражнение : can - cannot - can`t has got - has not got - hasn`t got is - is not - isn`t 4 упражнение : 1) Нis hen can`t fly. 2) His pig hasn`t got a hat. 3)His rabbit isn`t grey. 5 упражнение : слова под значком белого квадрата (предметы) - pigs, cats, hens, pens, rabbits слова под значком белого треугольника с s (глаголы 3 лица, ед.ч.) - skips, swims, sings, has, sits
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