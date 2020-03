Помогите пожалуйста. .. 2, 4, 5.

Гость: Гость:

2 упражнение : can - cannot - can`t has got - has not got - hasn`t got is - is not - isn`t 4 упражнение : 1) Нis hen can`t fly. 2) His pig hasn`t got a hat. 3)His rabbit isn`t grey. 5 упражнение : слова под значком белого квадрата (предметы) - pigs, cats, hens, pens, rabbits слова под значком белого треугольника с s (глаголы 3 лица, ед.ч.) - skips, swims, sings, has, sits